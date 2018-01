रहाणे को टीम से बाहर रखने पर कोच ने उठाए सवाल

नई दिल्ली: साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच केपटाउन में खेला जा रहा है. साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और पहली पारी में 286 रन बनाए. साउथ अफ्रीका के 286 रनों के जबाव में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और सिर्फ 27 रन के स्कोर पर अपने तीन विकेट गंवा दिए.

भारतीय सरजमीं पर टेस्ट में शानदार प्रर्दशन करने वाली टीम इंडिया, अफ्रीका में लड़खड़ाती नजर आ रही है ऐसे में टीम के कप्तान विराट कोहली के एक फैसले पर अब सवाल उठने लगे हैं.

दरअसल विराट कोहली ने पहले टेस्ट मैच में टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे को प्लइंग इलेवन में जगह नहीं दी. रहाणे की जगह टीम में इन फॉर्म बल्लेबाज रोहित शर्मा को शामिल किया गया लेकिन रोहित पहली पारी में 59 गेंदो का समाना करके सिर्फ 11 रन ही बना पाए.

टीम में जगह नहीं मिलने पर भारत के पूर्व बल्लेबाज और रहाणे के बचपन के कोच प्रवीण आमरे ने कहा कि मुझे विश्वास है कि खराब फॉर्म के बावजूद रहाणे साउथ अफ्रीका में बेहतर प्रर्दशन करेगा.

आमरे ने कहा, 'एक बल्लेबाज के लिए जो बीत गया वह उसके लिए एक इतिहास है. साउथ अफ्रीका के पिछले दौरे को देखें तो रहाणे की बल्लेबाजी औसत 65 से भी अधिक का रहा है. टीम मैनेजमेंट को रहाणे पर विश्वास है और मुझे उम्मीद है कि उसे फिर से मौका दिया जाएगा.'

आमरे के इस बयान को आरे हाथों लेते हुए भारत के पूर्व खिलाड़ी विनोद कांबली ने ट्वीट कर कहा, 'दोस्तों कोई मिस्टर आमरे को बता सकता है कि रहाणे को प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किए जाने का फैसला टीम मैनेजमेंट का है. सबसे पहले तो उसे अपने भाग्य को धन्यवाद देना चाहिए कि उसका ट्रेनी टीम के साथ है. धैर्य रखो रहाणे जल्द ही मौका मिलेगा '

Friends can somebody tell Mr Amre that the decision was taken by the team management.First of all he should "Thank his stars that his trainee is still in the team.Have patience, Ajinkya will get his due pic.twitter.com/Ov343VDs92