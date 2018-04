Commonwealth Games 2018: भारतीय महिला हॉकी टीम को मिली बड़ी कामयाबी, मलेशिया को 4-1 से हराया

गोल्ड कोस्ट: भारतीय महिला हॉकी टीम ने 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स के दूसरे दिन शुक्रवार को पूल-ए के अपने दूसरे मुकाबले में मलेशिया को 4-1 से हरा दिया है. पहले मुकाबले में वेल्स से मिली करारी हार के बाद भारतीय टीम ने शानदार वापसी की है.

गोल्ड कोस्ट हॉकी सेंटर पर खेले गए इस मैच में भारत के लिए गुरजीत कौर ने छठे और 39वें, रानी रामपाल ने 55वें मिनट और 59वें मिनट में लालरेमिसियामी ने गोल किए. वहीं मलेशिया के लिए नूरानी राशिद ने 38वें मिनट में गोल किया.

FT. The Indian Eves put on a dominating show in their second match of the @GC2018 Commonwealth Games in Australia on 6th April, as an imposing performance showed off their ability to take full control of a game.#IndiaKaGame #HallaHockeyKa #INDvMAS #GC2018 pic.twitter.com/kHzw8gnTEl