दक्षिण अफ्रीका को नहीं पता पुजारा-अश्विन का 'फर्क', गलत तस्वीर ट्वीट करके दी बधाई

नई दिल्ली/जोहानिसबर्ग: बल्लेबाज़ों के लिए कब्रगाह बनी जोहानिसबर्ग की पिच पर पहले दिन विकेटों का पतन जारी रहा. सीरीज़ के अंतिम टेस्ट में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने का फैसला किया लेकिन भारतीय टीम महज़ 187 रन बनाकर ऑल-आउट हो गई.

लगातार गिर रहे विकेटों के बीच पहले दिन भारत के लिए कप्तान विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा ने पिच पर डटकर बल्लेबाज़ी की और टीम की नैय्या को पार लगाया. कप्तान कोहली तो 106 गेंदों में 54 रनों का योगदान दिया. जबकि पुजारा ने तो उनसे भी अधिक समय तक बल्लेबाज़ी की और अर्धशतक पूरा किया. लेकिन अर्धशतक पूरा करने के साथ क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने अपने ट्विटर हैंडल से एक बड़ी गलती कर दी.

अफ्रीकी टीम की इस गलती से ये तो यही लगता है कि क्या वो टीम इंडिया के इस बल्लेबाज़ को पहचानते भी नहीं है. साउथ अफ्रीकी ट्विटर हैंडल ने पुजारा को अर्धशतक की बधाई देते हुए अश्विन की तस्वीर ट्वीट कर दी.

दरअसल, दक्षिण अफ्रीकी बोर्ड ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पुजारा के अर्धशतक पूरा होने की जानकारी से जुड़ी ट्वीट में रविचंद्रन अश्विन की तस्वीर लगा दी. इसके बाद फैंस भड़क उठे और इस पोस्ट के जवाब में लोगों ने जमकर ट्वीट किए.

चेतेश्वर पुजारा और आर अश्विन दोनों ही वर्ल्ड क्रिकेट के धुरंधर खिलाड़ी हैं. जहां पुजारा ने भारत के लिए 56 टेस्ट मैचों में 51 के औसत से 4400 से अधिक रन बनाए हैं. वहीं अश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज़ 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं. लेकिन क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के लिे शायद उन्हें पहचान पाना मुश्किल है.

लेकिन दक्षिण अफ्रीकी बोर्ड ने इसके बाद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इस ट्वीट के लगभग 16 घंटे बाद भी ये ट्वीट सोशल मीडिया पर बना हुआ है.

Here's 50 up for Pujara, his 17th in Test cricket, and probably his slowest too. He took 173 balls. Remember he needed over 50 balls to get his first run. India 143/4 #SAvsIND #FreedomSeries pic.twitter.com/dniIGsRQwh