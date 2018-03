माफी मांगते हुए रो पड़े डेविड वॉर्नर, कहा- 'देश के लिए फिर कभी नहीं खेल पाउंगा'

नई दिल्ली/सिडनी: बॉल-टेम्परिंग विवाद में फंसे ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व उप-कप्तान डेविड वॉर्नर ने इस घटना के लिए अपने परिवार और क्रिकेट फैंस से माफी मांगी है. साथ ही उन्होंने ये भी आशंका जताई कि शायद अब वो अपने देश के लिए फिर कभी ना खेल पाएं. प्रेस कॉंफ्रेंस के दौरान वॉर्नर कई बार भावुक भी हो गए. अपनी प्रेस कॉंफ्रेंस में उन्होंने इस घटना के लिए सिर्फ खुद को जिम्मेदार ठहराया.

प्रेस कॉंफ्रेस में डेविड वॉर्नर ने कहा, 'मैं अपनी टीम के साथियों और सपोर्ट स्टाफ से ये कहना चाहता हूं कि केपटाउन में जो भी हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं. मैं जानता हूं कि अपनी इस हरकत के लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं और जब तक जिउंगा तब तक ये दर्द मेरे साथ रहेगा.'

वॉर्नर ने इसके साथ ही निराशा जताते हुए कहा कि ये दिन तोड़ने वाला है कि वो अपने उन साथियों के साथ मैदान पर नहीं जा पाएंगे जिनकी वो बहुत इज्जत और प्यार करते हैं.

इसके बाद प्रेस कॉंफ्रेंस के दौरान वॉर्नर कई बार भावुक हो गए. रोते हुए उन्होंने कहा कि 'मेरे दिमाग में ये चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि मैं एक बार फिर से अपने देश के लिए खेलूंगा. लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसा फिर नहीं होने वाला.' डेवड वॉर्नर का दिया ये बयान कई मायनो में बहुत बड़ा है क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनपर सिर्फ अगले एक साल का बैन लगाया है. जबकि वॉर्नर को ऐसा लग रहा है कि अब वो देश के लिए क्रिकेट मैदान पर फिर कभी नहीं उतर पाएंगे.

अपने प्रेस कॉंफ्रेंस में आगे वॉर्नर ने कहा, 'मैं अपने परिवार, खासकर अपनी पत्नी और बेटियों से माफी मांगना चाहता हूं. तुम लोगों का प्यार मेरे लिए दुनिया की हर चीज़ से ज्यादा एहमियत रखता है और मैं तुम लोगों के बिना कुछ भी नहीं हूं. मैं तुम लोगों से वादा करता हूं कि फिर कभी तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं करूंगा.'

इसके साथ ही वॉर्नर ने बतौर उप-कप्तान भी फेल होने की बात कबूली. डेविड वॉर्नर ने कहा, 'ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के उप-कप्तान के तौर पर मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में नाकामयाब रहा हूं.'

जबकि उनके, स्टीव स्मिथ और बैनक्रॉफ्ट के अलावा और किसी के इस मामले में शामिल होने के जवाब में उन्होंने कुछ भी साफ नहीं कहा. उन्होंने कहा कि 'मैं यहां केपटाउन में खुद की भूमिका और मैंने जो किया उसकी जिम्मेदारी लेने आया हूं. जो की माफी के लायक भी नहीं है.'

डेविड वॉर्नर ने प्रेस कॉंफ्रेंस के दौरान कहा कि 'ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम मेरा परिवार है. दक्षिण अफ्रीका में तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन जो भी हुआ मुझे उसका पछतावा है, काश कि मैं वहां होता और उनके साथ खेल पा रहा होता.'

इसके साथ ही वॉर्नर से जब पूछा गया कि क्या उन्होंने इससे पहले भी कभी इस तरह की घटना की है तो उन्होंने कहा कि वो यहां न्यूलैंड्स में जो हुआ उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए आए हैं.

देखें वॉर्नर का पूरा वीडियो:

