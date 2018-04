दूरदर्शन पर भी होगा IPL मैचों का प्रसारण

नई दिल्ली: IPL के दीवानों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि टी-20 के इस महाकुंभ का प्रसारण दूरदर्शन पर भी किया जाएगा. डीडी से जुड़े तमाम दर्शक इसका लुत्फ उठा पाएंगे. अपने 11वें सीज़न में पहुंच चुके IPL के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब इसका प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा. वैसे इसके प्रसारण का अधिकार स्टार इंडिया ने पांच सालों के लिए खरीदा है.

इस खरीद में अगले पांच साल तक होने वाले IPL के लिए स्टार इंडिया ने 16000 करोड़ रुपए की रकम अदा की है. वहीं IPL के अलावा इंडिया में होने वाले बाकी के तमाम मैचों का अधिकार भी इसी के पास है जिसके लिए इसने 6000 करोड़ की रकम अदा की है. ये अधिकार भी पांच साल तक के लिए खरीदे गए हैं.

प्रसार भारती ने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी है कि दूरदर्शन पर मैचों के प्रसारण किया जाएगा. प्रसार भारती ने ट्वीट में लिखा, "दूरदर्शन देखने वालों के लिए अच्छी खबर है. अब आप पहली बार IPL मैच दूरदर्शन पर देख सकेंगे."

Good news for Doordarshan viewers! For the first time, you can watch IPL matches on DD Network. #IPL2018 pic.twitter.com/HBNEERd8KW