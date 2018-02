चेन्नई सुपर किंग्स को पहली बार चैंपियन बनाने वाले खिलाड़ी ने क्रिकेट को कहा अलविदा

बाएं हाथ के बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज डग बोलिंजर ने सोमवार को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी. अपनी बेहतरीन स्विंग के साथ दुनिया भर के बल्लेबाजों को परेशान करने वाले बोलिंजर ने 36 साल की उम्र में संन्यास ले कर सभी को चौंका दिया.

Doug Bollinger gave it his all with every ball he bowled. Here's a snippet of some of his best work after he called time on a great career pic.twitter.com/XkPWdcV4II — cricket.com.au (@CricketAus) February 5, 2018

ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलते हुए बोलिंजर ने 12 टेस्ट मैचों में 25.9 के औसत से 50 विकेट और 39 वनडे 23.9 के औसत से 62 विकेट लिए. वह नौ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भी खेले. उन्होंने न्यू साउथ वेल्स के लिए 124 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं जिसमें उनके नाम 411 विकेट हैं. वह इस साल बिग बैश टी20 लीग में भी खेले थे.

टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के खिलाफ दो बार पांच विकेट चटकाएं हैं जिसमें 28 रन पर पांच विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है.

बोलिंजर भारतीय दर्शकों में भी काफी पसंद किए जाते रहे. खासतौर पर आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी के लिए वो सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक रहे. बोलिंजर की गेंदबाजी से धोनी इतने प्रभावित थे कि वो आईपीएल 11 के ऑक्शन में भी उनकी तरह का गेंदबाज अपनी टीम में चाहते थे और यही एक वजह रही कि जयदेव उनादकट की बोली 11.5 करोड़ तक गई.

"Doug Bollinger gave it all with every ball he bowled."

Can't agree more. The 4/13 against DC in the 2010 @IPL semi-final was a vital cog in the wheel. That catch off Yusuf Pathan would be etched in every yellow fan's heart! #ThankYouDoug for all the amazing memories! 🦁💛 https://t.co/0Dsh94qY1D — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) February 5, 2018

बोलिंजर के संन्यास के बाद सीएसके ने भी इस गेंदबाज के बेहतरीन स्पेल को याद किया. आपको बता दें कि 2010 आईपीएल में सीएसके को चैंपियन बनाने में बोलिंजर का खासा योगदान रहा था. गेंदबाजी के साथ-साथ उन्होंने फील्डिंग में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर टीम को चैंपियन बनाया था.

बोलिंजर के संन्यास की घोषणा के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर 2010 आईपीएल में उनके बेहतरीन स्पेल और शानदार कैच की जमकर तारीफ की गई. सीएसके के साथ-साथ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भी बोलिंजर को जमकर तारीफ की. कप्तान स्टीव स्मिथ ने उन्हें शानदार गेंदबाज बताया.

देखें वो बेहतरीन कैच जिसकी तारीफ चेन्नई सुपर किंग्स ने की.

दिग्गजों ने क्या कहा -

Congrats Dougy! One of the most skilful bowlers I've ever come across. Enjoy retirement champion 🍾👍👋 https://t.co/OrEqKMb77K — Steve Smith (@stevesmith49) February 5, 2018

Congratulations Doug on a fantastic career buddy. I wish you all the best with the next stage of your life. #dougtherug #whatmate https://t.co/qf7FXhVV0I — David Warner (@davidwarner31) February 5, 2018