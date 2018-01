भारतीय हॉकी टीम से मिलने पहुंचे द्रविड़

तौरंगा: भारतीय अंडर-19 टीम के कोच राहुल द्रविड़ न्यूजीलैंड में भारतीय हॉकी टीम से मुलाकात करने पहुंचे. हॉकी टीम यह देखकर हैरान रह गए कि भारत का यह महान क्रिकेटर द्रविड़ उनसे मिलने यहां पहुंचे हैं.

भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम यहां विश्व कप खेलने आई है और अपने दूसरे मैच में पापुआ न्यू गिनीया को दस विकेट से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है. भारत ने पापुआ को 21.5 ओवर में आउट करने के बाद लक्ष्य आठ ओवर में हासिल कर लिया.

भारतीय हॉकी टीम चार देशों का टूर्नामेंट खेलने न्यूजीलैंड में है और कल उसे पहले मैच में जापान से खेलना है. यहां से माउंट मांगानुइ ज्यादा दूर नहीं है जहां अंडर 19 क्रिकेट टीम इस समय मौजूद है.

भारतीय हॉकी टीम में वापसी करने वाले पूर्व कप्तान और गोलकीपर पी आर श्रीजेश ने ट्विटर पर द्रविड़ के साथ फोटो साझा किया है.

उन्होंने लिखा,‘‘महान क्रिकेटर से मिलकर काफी हौसलाअफजाई हुई. वह इतने विनम्र हैं कि हॉकी टीम का मनोबल बढाने यहां आये. शुक्रिया राहुल भाई.’’

Great encouragement from the legend of cricket who was humble enough to drop in to support hockey.. thanks a lot rahul bhai @Im_Dravid 🙏🙏 #arealsportsman pic.twitter.com/MpMvcG34eA