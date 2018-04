आने वाले समय में IPL के हर मैच में खिलाड़ी कमाएंगे 10- 20 लाख डॉलर: ललित मोदी

दुनिया का सबसे लोकप्रिय लीग है IPL

आईपीएल की शुरूआत एक दशक पहले की गई थी. तो वहीं 11 वें सीज़न तक आने तक यह लीग विश्व की सबसे लोकप्रिय लीग में शुमार हो चुका है. ललित ने यह बात ब्रिटेन के समाचार पत्र ' डेली टेलीग्राफ ' के दिए गए एक इटरव्यू के दौरान कहा, " आईपीएल बना रहेगा, यह विश्व में सबसे प्रभावशाली लीग साबित होगी. "



How I see the future of the #Cricket ???? eco system in the years ahead. Make sure you come back to check this tweet when they actually happen. #IPL #lkmvision #testchampionship #IPLfounder #telegraphingerview https://t.co/7bAYEyM1yv pic.twitter.com/O8Ai0E460n