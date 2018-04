शोएब अख्तर 'दोस्त' सलमान को सजा मिलने से हैं दुखी

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर अपने 'दोस्त' सलमान खान को पांच साल की सजा मिलने से दुखी हैं. उनके अनुसार सलमान को मिली सजा बेहद सख्त है. शोएब ने ट्वीट करते हुए कहा, "मेरे दोस्त सलमान को पांच साल की सजा मिलने पर बहुत दुखी हूं, लेकिन कानून ने अपना काम किया है और हमें भारत के माननीय कोर्ट के निर्णय का सम्मान करना है."

Really Sad to see my friend Salman khan sentenced for 5 year But the Law must take its course & we got to respect the decision of honourable court of India but i still think punishment is to harsh but my heart goes to his family & fans ..

Am sure he will out soon ..