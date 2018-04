सानिया मिर्जा को ट्विटर पर मिली बधाईयां, फैंस ने कहा- बच्चे को मिलेगा दो देशों का प्यार

नई दिल्ली: भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा प्रेग्नेंट हैं. सानिया मिर्जा और उनके पति शोएब मलिक ने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी है.

सोशल मीडिया पर जिस तस्वीर को शेयर किया गया है उस तस्वीर में एक फैमिली वार्डरोब दिख रहा है. जिसमें पहले वाले हिस्से में एक बोतल कुछ कपड़े और एक टी-शर्ट लटक रही है जिसपर मिर्जा लिखा हुआ है. तो वहीं बीच वाले हिस्से में 2 कपड़े, एक दूध का बोतल और एक बच्चे की टी- शर्ट हैंगर से लटक रही है जिसपर मिर्जा- मलिक लिखा हुआ है. किनारे वाला हिस्सा शोएब मलिक का है जहां उनके कुछ कपड़े, बोतल और टी- शर्ट है जिसपर मलिक लिखा हुआ है.

सोशल मीडिया पर ये तस्वीर शेयर होते ही वायरल होने लगी. इतना ही नहीं सानिया और शोएब को इस खुशखबरी के लिए सेलिब्रिटीज और उनके फैंस ने भी बधाई दी है.

बॉलीवुड डायरेक्टर फरा खान ने सानिया मिर्जा को बधाई देते हुए लिखा है, ''बधाई, भगवान का शुक्रिया तुमने आखिरकार ये बता दिया. खुशखबरी को ज्यादा लंबे वक्त तक छुपाए रखना मुश्किल होता है.



CONGRATULATIONS!! N thank God ul hav announced finally! It was tough keeping this good news a secret for so long♥️ https://t.co/bCywj1Xy3J

— Farah Khan (@TheFarahKhan) April 23, 2018

बॉलीवुड फिल्म निर्माता शिशिर कुंदर ने सानिया मिर्जा को बधाई देते हुए लिखा है, ''बधाई सानिया मिर्जा. अगर तुम्हें लड़का होता है तो उसका नाम मिर्जा ग़ालिब रखना. मैं हमेशा से मिर्जा ग़ालिब से मिलना चाहता था.''



Wow! Congratulations, @MirzaSania! If it's a boy, please call him Ghalib. Always wanted to meet Mirza Ghalib ❤️ #BabyMirzaMalik https://t.co/eGkxZrNXfj

— Shirish Kunder (@ShirishKunder) April 23, 2018

एक फैन ने बधाई देते हुए कहा है कि ''यह भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए खुशखबरी है.''



ITS REALY HAPPY MOMENT FOR INDIA AND PAKISTAN.

— BASHIR AHMAD (@Bashira71356032) April 23, 2018

एक दूसरे फैन ने बधाई देते हुए लिखा, ''यह ऐसा बच्चा होगा, जिसे दो देशों से प्यार मिलेगा.''



A baby who'll be loved by both countries. Congratulations #MirzaMalik

— Myra Zafar (@MyraZafar) April 23, 2018

वहीं एक फैन ने उम्मीद जाहिर की है कि ''सानिया का होने वाला बेबी भारत के लिए क्रिकेट खेलें.''

ट्विटर यूजर ने सानिया को बधाई देते हुए लिखा है, ''भारत 'मामू' बनने जा रहा है.''



I think, India is about to become "MAMOO" ????❤#MirzaMalik https://t.co/IPWs3xChNt

— Wazir AAftab Haider (@waziraftab) April 23, 2018