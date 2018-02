विराट को गलत फैसला लेने से नहीं रोक पाए धोनी, फैंस ने किया ट्रोल

Dhoni review system (DRS) failed. But India managed to create history in SA. Well done team india. Now it's time to show the power to rest of d world.



Finally Dhoni makes an error with DRS and proves he's human #IndvsSA

Shocking! Thala Dhoni lost the review!! First time DRS (Dhoni review system) is failed!!! #sscricket



#SSCricket It happens..even DRS(Dhoni-Review-System) failed some times????????????

#SSCricket ## this time dhoni review also failed to India ## but empire is perfect on decision ## then why thy need DRS in cricket



275 रनों के जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम 16 ओवर के बाद 85/3 विकेट गंवाकर खेल रही थी. क्रीज़ पर ओपिनर हाशिम आमला और विस्फोटक बल्लेबाज़ डेविड मिलर मौजूद थे. जबकि भारत की ओर से गेंदबाज़ी कर रहे थे सीरीज़ में भारत के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज़ युजवेन्द्र चहल.चहल ने ओवर की चौथी गेंद फेंकी जो कि बहुत ज्यादा स्पिनर करते हुए सीधे मिलर के पैड पर जा लगी. इसके बाद चहल, कप्तान कोहली और साथी खिलाड़ियों ने एलबीडबल्यू की ज़ोरदार अपील की लेकिन अंपायर ने इसे खारिज़ कर दिया.इसके बाद चहल कप्तान कोहली की तरफ आए और डीआरएस के बारे में सोचने के लिए कहने लगे. तभी विराट ने बिना समय गंवाए धोनी की तरफ देखा और धोनी ने उनसे डीआरएस लेने के लिए कह दिया.अकसर धोनी के फैसले पर यकीन करने वाले विराट ने धोनी की बात सुनते ही बिना देर किए डीआरएस ले लिया. लेकिन डीआरएस में देखने पर गेंद विकेटों को मिस करती हुई दिखी और भारतीय टीम ने अपना रीव्यू गंवा दिया.जब मैदान पर लगी बड़ी स्क्रीन पर ये दिखा तो कप्तान कोहली बिल्कुल हैरान रह गए. इतना ही नहीं दक्षिण अफ्रीकी ड्रेसिंग रूम में मौजूद सभी खिलाड़ी भी इस फैसले पर खुद की हैरानी नहीं छुपा पाए. क्योंकि पहली नज़र में देखने पर मिलर साफ-साफ आउट नज़र आ रहे थे. खुद दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर इमरान ताहिर ने भी बेहद हैरानी भरे अंदाज़ में गेंद के टर्न होने का इशारा किया.अकसर डीआरएस को लेकर धोनी का फैसला सही माना जाता है लेकिन इस बार धोनी रीव्यू सिस्टम टीम इंडिया और विराट के लिए अनलकी साबित हुआ. इसके बाद सोशल मीडिया पर भी फैंस ने धोनी के पहले गलत रीव्यू पर जमकर ट्वीट किए.