दिल्ली क्रिकेट टीम के विमान में तकनीकी खराबी की वजह से अचानक रोका गया टेकऑफ

इंदौर: दिल्ली क्रिकेट टीम को यहां से वापस ले जा रही उड़ान को तकनीकी खराबी के कारण रोकना पड़ा जिससे लंबा विलंब हुआ.

इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई-867 को दिल्ली के लिए कल रात नौ बजकर 20 मिनट पर रवाना होना था लेकिन विमान जब टेक आफ की तैयारी कर रहा था तो पायलट को इसे ब्रेक लगाकर रोकना पड़ा.

एयरलाइंस के अधिकारियों ने बताया कि इंजन में कुछ समस्या थी जिसके कारण देवी अहिल्या बाई एयरपोर्ट पर टेकऑफ रोकना पड़ा.

अंतिम लम्हों में पायलट के टेक आफ टालने के बाद एयरलाइंस अधिकारियों ने विमान में सवार लोगों के ठहरने की व्यवस्था की जिसमें क्रिकेटर और टीम का सहयोगी स्टाफ भी शामिल था.

सवारियों ने उस समय राहत की सांस ली जब फ्लाइट कैप्टन ने घोषणा की कि सबको उतरना होगा क्योंकि जरूरी मेंटनेंस जांच के बाद पता चला है कि विमान में समस्या है.

विमान में सवार क्रिकेटर उन्मुक्त चंद ने ट्वीट करके बताया, ‘‘इंडिगो की उड़ान संख्या 867 को रनवे पर तकनीकी कारणों से रोकना पड़ा. अब इंदौर हवाई अड्डे पर फंसे हैं. जल्द ही होटल पहुंचने की उम्मीद है. लोगों के लिए हताशा भरा. मैं बहस का लुत्फ उठा रहा हूं. ऐसे हालत में आप अधिक कुछ नहीं कर सकते. इसकी जगह इसे स्वीकार कीजिए. शांत रहिए. खुशी है कि सब सुरक्षित हैं.’’

Indigo flt 867 abruptly stopped at runway citing technical issues. Stranded at Indore airport now. Hoping to gt a hotel soon.Frustating for ppl.Me enjoying d arguments.U cnt really do much in such cases.Rather accept it.Be at ease.Dnt resist wt cnt happen. Gratitude evry1 is safe