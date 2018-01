दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम में गंभीर को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग के 11वें सीजन में स्टार खिलाड़ी गौतम गंभीर की दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम में वापसी हुई है. वापसी के साथ ही टीम के मूख्य कोच रिकी पोंटिंग ने यह संकेत दिया है कि गंभीर दिल्ली की टीम के कप्तान होंगे.

.@GautamGambhir likely to lead @DelhiDaredevils in the upcoming #IPL season - Ricky Ponting, Head Coach, DD #IPLAuction pic.twitter.com/5Lc8g0vH9O