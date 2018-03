महिला क्रिकेटर को विराट कोहली ने गिफ्ट किया था अपना बैट, अब उसी को भारत के खिलाफ बनाएगी अपना हथियार

नई दिल्ली: इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर डेनियल वेट विराट कोहली को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. डेनियल इस महीने के आखिर में ट्राई सीरीज के लिए भारत दौरे पर आ रही हैं. इससे पहले डेनियल ने कहा, 'मैंने विराट कोहली को शादी के लिए प्रपोज किया था लेकिन उन्होंने मुझे अपना बैट गिफ्ट किया, अब मैं उन्हीं के बैट का इस्तेमाल उनके देश में करुंगी.' डेनियल वेट इंग्लैंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले ट्राई सीरीज के लिए भारत दौरे पर आ रही हैं.

डेनियल ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा- 'मैं अब विराट कोहली के बल्ले का इस्तेमाल करूंगी.' इंग्लैंड की टीम मुंबई के ब्राबॉर्न स्टेडियम में 23 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी इसके बाद 25 मार्च को इंग्लैंड का सामना टीम इंडिया से होगी.

दरअसल डेनियल वेट विराट कोहली की बहुत बड़ी फैन हैं. विराट कोहली ने साल 2014 में इंग्लैंड दौरे पर डेनियल से मुलाकात की थी. टी-20 वर्ल्डकप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 72 रनों की पारी से डेनियल इतनी प्रभावित हुई थी उन्होंने विराट कोहली को शादी का प्रस्ताव तक दे दिया. डेनियल वेट ने विराट के द्वारा दिए बैट का नाम ‘बीस्ट’ रखा है.

Back training this week. Can't wait to use this beast 👌🏽💪🏽🔥 Thanks @imVkohli #ping #middlesbiggerthanme 🏏 pic.twitter.com/BknGjYx2Yj