ICC अवॉर्ड में कोहली का जलवा: टेस्ट-वनडे टीम के कप्तान के साथ बने साल 2017 के सबसे बड़े खिलाड़ी

नई दिल्ली: साल 2018 की शुरुआत भले ही कप्तान विराट कोहली और टीम इंडिया के लिए बुरे सपने की तरह रहा हो लेकिन 2017 दोनों के लिए खास रहे. अब इस बात को आईसीसी ने भी माना है. आईसीसी के सालाना अवॉर्ड शो में भारतीय कप्तान विराट कोहली का जलवा रहा.

A video message from @imVkohli, ICC ODI Cricketer of the Year and recipient of the Sir Garfield Sobers Trophy for Cricketer of the Year! #ICCAwards pic.twitter.com/ZsXmDZXta9