U19CWC: पृथ्वी का शॉट देख चौंक गया दिग्गज, याद आई सचिन की बल्लेबाजी

पृथ्वी शॉ की कप्तानी में भारतीय अंडर 19 टीम ने विश्व कप का शानदार विजयी आगाज किया. पहले मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 100 रनों के विशाल अंतर से हरा दिया. पृथ्वी ने अपनी 100 गेंदों की पारी में आठ चौके और दो छक्के लगाए.



सलामी बल्लेबाज के रूप में उतरे कप्तान पृथ्वी शॉ ने जहां 94 रनों की पारी खेली वहीं उनके जोड़ीदार मनजोत कालरा ने 86 रनों का योगदान दिया. पहले विकेट के लिए दोनों ने 180 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी कर टीम के स्कोर को सात विकेट पर 328 तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 228 रनों पर सिमट गई.

रिकॉर्ड साझेदारी

शतक से 6 रन से चूकने वाले पृथ्वी ने दूसरे सलामी बल्लेबाज मंजोत के साथ पहले विकेट के लिए 180 रनों की साझेदारी की जो एन नया रिकॉर्ड है. इस जोड़ी ने रॉबिन उथप्पा और शिखर धवन के 175 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा जो उन्होंने 2004 विश्व कप में बनाए थे. पृथ्वी के आउट होने के कुछ देर बाद मंजोत भी पवेलियन लौट गए. मंजोत 86 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे. उन्होंने 99 बॉल में 12 चौके और 1 छक्का लगाया.

पृथ्वी की बल्लेबाजी देख दिग्गज हुए हैरान

भारतीय क्रिकेट के अपने शुरुआती सफर में ही पृथ्वी ने काफी सुर्खियां बटोर ली है. अपने पहले फर्स्ट क्लास सीजन में उन्होंने पांच शतक लगाए. लेकिन ये पहला मौका है जब पृथ्वी ने आईसीसी के बड़े मुकाबले में कदम रखा. विश्व कप के पहले ही मैच के दौरान पृथ्वी के बल्ले से कई बेहतरीन शॉट निकले.

उनके कवर ड्राइव पर तो वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज इयान बिशप पूरी तरह चौंक गए और शॉट देखते ही कहा, ये तो तेंदुलकर है. बिशप के साथ क्रिकेट फैन्स ने भी उनमें सचिन की छवि देखी. आपको बता दें कि पृथ्वी सचिन तेंदुलकर को अपना आदर्श मानते हैं और उनकी ही तरह बल्लेबाजी करना चाहते हैं.

Huge praise by Ian Bishop after this shot from Prithvi Shaw, calling it 'that is tendulkar' #U19CWC pic.twitter.com/zVkyY0knfj

Great praise of Prithvi Shaw by Ian Bishop after noticing a shot 'He is Tendulkar'. This is probably the greatest honor a person can get during his cricket career. @sachin_rt @PrithviShawClub #CWCU19 #U19CWC #INDvAUS