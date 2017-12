IND vs SL 3rd T20: साल के अंतिम मुकाबले में भारत ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला

नई दिल्ली: मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले सीरीज के तीसरे और अंतिम टी 20 मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारत ने अब तक दोनों ही मैच में पहले बल्लेबाजी की थी. पहले दो टी 20 में भारत ने बड़े अंतरों के साथ श्रीलंका को हराया था अब भारत क्लीन स्वीप के साथ साल का अंत करना चाहेगा वहीं दौरे में सिर्फ एक मैच जीतने वाली श्रीलंकाई टीम की भी चाहत जीत के साथ साल का अंत करने की होगी.



जीत की चाहत के बीच दोनों ही टीम ने बदलाव किए हैं. जहां भारत अपने बैंच स्ट्रेंथ को आजमाएगी वहीं श्रीलंका को इन फॉर्म बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज बिना ही उतरना होगा जो दूसरे टी 20 के दौरान चोटिल हो गए थे और अंत में बल्लेबाजी के लिए भी नहीं आ पाए. श्रीलंका ने टीम में दो बदलाव किए हैं, दानुष्का गुणाथिलका और दासुन शनका को टीम में चाटुरंगा डीसिल्वा और एंजेलो मैथ्यूज की जगह लिया गया है.



भारतीय टीम के लिए 18 साल के स्पिन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर अपना पहला अंतरराष्ट्रीय टी 20 मैच खेलेंगे. श्रीलंका के खिलाफ ही उन्होंने वनडे डेब्यू किया था. उन्हें टीम सेलेक्टर सरनदीप सिंह ने डेब्यू कैप दिया. वहीं मोहम्मद सिराज को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है दोनों ही खिलाड़ी को जसप्रीत बुमराह और युजवेन्द्र चहल की जगह टीम में लिया गया है.



वानखेड़े में कुल 8 टी 20 आई मैच खेले गए हैं जिसमें लक्ष्य को हासिल करने वाली टीम ने 7 बार जीत हासिल की है.

Young Washington Sundar is all set to make his T20I debut in Wankhede #TeamIndia #INDvSL pic.twitter.com/QIZOSvwLe0