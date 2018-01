''किसी भी पाकिस्तानी ने नहीं बनाए 18 से ज्यादा रन, वह क्रिकेट में अंडर-19 होने का बेहतर मतलब जानते हैं''

नई दिल्ली: न्यूजीलैंड में खेले जा रहे अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 203 रनों से करारी शिकस्त दी है. इस जीत के साथ ही भारत फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो गया है, जहां उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा.

सेमीफाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने शुभमन के नाबाद शतक की बदौलत पाकिस्तान के सामने 272 रनों का लक्ष्य रखा था. जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही और महज 69 रनों के स्कोर पर पूरी पाकिस्तानी टीम आल आउट हो गई.

पाकिस्तान को मिली इस हार पर फैंस ने भी सोशल मीडिया पर मजाक बनाना शुरू कर दिया. पाकिस्तान की हार पर चुटकी लेते हुए एक यूजर ने लिखा, ''पाकिस्तान की टीम में किसी ने भी 18 रन से ज्यादा नहीं बनाए. मुझे उम्मीद है कि वह क्रिकेट में अंडर-19 होने का बेहतर मतलब जानते होंगे.''

No one scored more than 18 runs in this Pakistani innings. I hope they understood the meaning of "Under-19" cricket correctly. #INDvPAK #ICCU19WorldCup