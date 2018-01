'मिस्टर क्रिकेट' की चेन्नई सुपर किंग्स में वापसी,टीम को देंगे नया रूप

चेन्नई सुपर किंग्स में लौटे हसी: दो साल के बैन के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में वापसी की है. वापसी के साथ ही टीम ने अपने प्रमुख खिलाड़ियों के लिए रणनीति बना ली है. रिटेन पॉलिसी के तहत टीम ने कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी, सुरेश रैना और रवीन्द्र जडेजा को अपने साथ जोड़ लिया. राइट टू मैच कार्ड के साथ टीम दो और प्लेयर को अपने साथ कर सकती है. अब दो बार की विजेता टीम ने मिस्टर क्रिकेट के नाम से मशहूर टीम के पूर्व खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के माइक हसी को भी अपने साथ जोड़ा है.

हसी टीम में खिलाड़ी नहीं बल्कि बल्लेबाजी कोच के रूप में जुड़े हैं. पिछले 8 सीजन में सात साल एक खिलाड़ी के रूप में धमाल मचाने वाले हसी 1768 रनों के साथ चेन्नई सुपर किंग्स के तीसरे सबसे बड़े रन स्कोरर हैं. टीम के लिए सबसे ज्यादा रन सुरेश रैना(3,699) के बल्ले से आए हैं उसके बाद धोनी(2,987) आते हैं.

Welcome back, Huss! Our summer is gonna be even more awesomesauce with this gentleman from Down Under back in the Yellow Brigade. This time, as the Batting Coach! #ReturnOfTheSuperKings #SummerIsComing #WhistlePodu 💛🦁🔥 pic.twitter.com/7HjzWxogSj