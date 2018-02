IPL 2018: रिकॉर्ड गेंदबाजी के साथ नेपाल के संदीप ने दिखाई अपनी चमक

IPL 2018: आईपीएल सीजन-11 की नीलामी में पहली बार चर्चा में आए नेपाल के संदीप लेमिछाने ने वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिविजन-2 मुकाबले में धमाकेदार प्रर्दशन किया है. केन्या के खिलाफ खेले गए मैच में संदीप ने पांच विकेट अपने नाम किया.

नेपाल की क्रिकेट टीम की ओर से खेलने वाले संदीप पहले गेंदबाज हैं जिन्होंने पांच विकेट लेने का कारनामा किया है. संदीप ने अपनी गेंदबाजी के दौरान सिर्फ 20 रन खर्च किए.

IPL contract with @DelhiDaredevils ✅

Five-wicket haul today against Kenya ✅

Nepal's best ever List A bowling figures (5/20) ✅@IamSandeep25 is on fire at #WCL2! 🔥 pic.twitter.com/lgvayQI31M