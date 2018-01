INDvsSA: कोच रवि शास्त्री और भरत अरूण ने दिए गेंदबाज़ों को विकेट लेने के लिए 'गुर'

नई दिल्ली/जोहानिसबर्ग: 3 मैचों की टेस्ट सीरीज़ में भारतीय टीम 2-0 से पहले ही सीरीज़ गंवा चुकी है. लेकिन जोहानिसबर्ग में जारी दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया के पास अपनी साख बचाने का सुनहरा मौका है.

टेस्ट मैच के पहले दिन वैसे ही हुआ जैसी उम्मीद थी. वंडर्स की विकेट भी तेज उछाल वाली निकली और एक बार फिर तेज गेंदबाजों का कहर देखने को मिला. पहले दिन कुल 11 विकेट गिरे. बुधवार को जल्दी पवेलियन लौटने वाली भारतीय टीम ने पहले दिन खेल खत्म होने से पहले मेजबान दक्षिण अफ्रीका को शुरुआती झटका दे दिया. मेजबान टीम ने दिन का अंत छह ओवरों में छह रनों पर एक विकेट के साथ किया. सलामी बल्लेबाज डीन एल्गर चार रन बनाकर खेल रहे हैं. नाइट वॉचमैन कागिसो रबादा ने 10 गेंद खेलने के बाद अपना खाता नहीं खोला है.

आज खुद खेल से पहले भारतीय टीम के गेंदबाज़ी कोच भरत अरूण और मुख्य कोच रवि शास्त्री भी टीम के चारों सीमर्स को यही समझाते नज़र आए. मैच से ठीक पहले बीसीसीआई ने सोशल मीडिया हैंडल से एक ट्वीट किया. जिसमें दोनों प्रमुख कोच भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और अनुभवी इशांत शर्मा से आज के खेल को लेकर चर्चा करते नज़र आ रहे हैं. हालांकि इस मौके पर खुद कप्तान विराट कोहली इनसे दूर हैं. यानि इस चर्चा में सिर्फ कोच और गेंदबाज़ ही मौजूद रहे.

