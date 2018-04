IPL 2018: घर से बेघर होने के बाद छलका सीएसके के खिलाड़ियों का दर्द

IPL 2018: आईपीएल सीजन-11 में चेन्नई सुपरकिंग्स के बाकी बचे घरेलू मैचों को पुणे में शिफ्ट कर दिया गया. अपने घर से दूर होने के बाद सीएसके खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी निराशा जाहीर की है.

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और इस सीजन में सीएसके की तरफ से खेल रहे शेन वाटसन ने ट्वीट कर लिखा , ‘‘ हमारी टीम और यहां चेन्नई के फैंस के लिए दुखद है कि हम इस सीजन में आगे यहां कोई मैच नहीं खेलेंगे. पिछले मैच में माहौल शानदार था. उम्मीद है कि तमिलनाडु में स्थिति में जल्द ही सुधार होगा. ’’

Very sad for our team @ChennaiIPL and the fans here in Chennai that we won't be playing anymore games here this season. The atmosphere last game was incredible. Let's hope this situation in Tamil Nadu is sorted out asap. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 — Shane Watson (@ShaneRWatson33) April 12, 2018

भारतीय बल्लेाज सुरेश रैना ने कहा , ‘‘ हमें इस सत्र में अपने घरेलू मैदान पर ना खेलने और चेन्नई के दर्शकों का मनोरंजन नहीं कर पाने की कमी खलेगी. आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे. ’’

Will miss playing on our home ground and entertaining our #Chennai fans this season...You are always in our hearts.

On to #Pune now! #IPL2018 — Suresh Raina (@ImRaina) April 12, 2018

Chat Conversation End Type a message...

तमिलनाडु राज्य प्रशासन ने कल कावेरी विवाद के मद्देनजर आईपीएल मैचों को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने में असमर्थता जतायी थी जिसके बाद बीसीसीआई को मैच स्थान बदलने के लिये मजबूर होना पड़ा.

हरभजन सिंह ने कहा , ‘‘ यह दिल तोड़ने वाली खबर है. चेन्नई में कोई आईपीएल मैच नहीं होगा. सीएसके के फैंस ने दो साल तक इंतजार किया. उम्मीद है कि मामले का जल्द समाधान होगा और चेन्नई में जल्द मैचों की वापसी होगी. ’’

Heart breaking news..no more ipl games in chennai.. fans have waited two years for CSK to play in front of them at home..hope all the issues get solved soon and matches comes back to chennai soon...Thank u for your love,wishes,prayers would be needed all the time.. — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) April 11, 2018