CSK vs RR: राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता,पहले गेंदबाजी का फैसला

दो साल के बैन के बाद चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग के 11वें सीजन में आमने सामने हो रही है.

चोटिल खिलाड़ियों के बाद सीएसके को दूसरा बड़ा झटका अपने होम ग्राउंड को लेकर लगा है. राजनीतिक कारणों से चेन्नई का होम ग्राउंड अब पुणे बन चुका है ऐसे में खुद चेन्नई को इस विकेट को समझने में वक्त लग सकता है.

हालाकि सीएसके के लिए अच्छी बात ये रही है कि सुरेश रैना फिट हो चुके हैं तो दूसरी तरफ कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी खुद टॉस के लिए मैदान पर उतरे जो पिछले मुकाबले में अपनी पीठ दर्द से परेशान थे.

लीग का पहला खिताब जीतने वाली राजस्थान इस सीजन में चार मैचों में दो जीत और दो हार के साथ चार अंक लेकर पाचवें नंबर पर है. महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व वाली चेन्नई के भी तीन मैचों में दो जीत से इतने ही अंक हैं और वह तालिका में चौथे नंबर पर है.

टॉस - राजस्थान रॉयल्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर बिना समय लगाए पहले गेंबाजी करने का फैसला किया.

