क्लीनचिट के बाद दिल्ली डेयरडेविल्स ने की शमी का टीम में स्वागत .

नई दिल्ली: बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट की क्लीनचिट के बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को एक बार फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल कर लिया गया है. इस क्लीनचिट के बाद इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की टीम दिल्ली डेयरडेविल्स ने भी शमी का अपनी टीम में स्वागत किया है. डेयरडेविल्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमंत दुआ ने ट्वीट के जरिए शमी की टीम में वापसी की पुष्टि की है.

दुआ ने लिखा, "इस बात का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट ने शमी को क्लीनचिट दे दी है और अब वह आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से खेलेंगे."

Happy to be informed that @MdShami11 has been cleared by #ACU of @BCCI and can play with @DelhiDaredevils in the #VivoIPL #DilDilli