IPL 2018: मैदान पर नहीं, डांस फ्लोर पर चला धोनी का जलवा

New Jio TVC with the amazing IPL players @deepikapadukone . . . . . . . . . . . . . #deepikapadukone #deepika #dp ___________________________________ #padmaavat#padmavati#ranveersingh#justinbieber#selenagomez#shahidkapoor#kareenakapoor#aishwaryarai#urvashirautela#parineetichopra#ranbirkapoor#salmankhan#varundhawan#hrithikroshan#viratkohli#akshaykuma#priyaprakashvarrier#priyankachopra#katrinakaif#jacquelinefernandez#shraddhakapoor#sonakshisinha#dishapatani#aliabhat#shahrukhkhan#deepveer#aamirkhan ____________________________________

A post shared by Deepika Padukone (@magicaldeepikapadukone) on Apr 7, 2018 at 9:13pm PDT