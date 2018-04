IPL 2018: पीठ दर्द से परेशान धोनी ने कहा- रन बनाने के लिए मेरे हाथ ही काफी हैं

इंडियन प्रीमियर लीग के 11वें सीजन में रविवार को खेले गए दूसरे मुकाबले में हर क्रिकेट प्रेमी की जुबां पर एक ही नाम था और वो थे महेन्द्र सिंह धोनी. किंग्स इलेवन पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए मुकाबले में भले ही किंग्स ने जीत दर्ज की हो लेकिन ये मुकाबला धोनी की पारी के लिए सालों याद रखा जाएगा.

मुश्किल परिस्थितियों में चेन्नई की ओर से धोनी अकेले किला लड़ा रहे थे. विरोधी टीम के गेंदबाजों से ज्यादा धोनी को अपनी पीठ दर्द से परेशानी हो रही थी. मैच के दौरान उन्हें डॉक्टरी मदद भी लेनी पड़ी लेकिन धोनी डटे रहे और यादगार पारी खेल कर नाबाद लौटे.

दर्द को लेकर धोनी ने क्या कहा

This is post-match presentation gold from MSD - Classic @msdhoni style #VIVOIPL #KXIPvCSK pic.twitter.com/i651cnFV9L

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी के ताकतवार हाथों ने टीम को कई मैचों में विजेता बनाया है और शायद इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पीठ दर्द के बाद भी गेंद को सीमा रेखा के पार भेजने का उनमें आत्मविश्वास है.

लॉफ्टेड शॉट के लिए बल्लेबाज को शरीर इस तरह रखना होता है कि वजन शॉट पर हो. पंजाब के खिलाफ कल खेले गए आईपीएल मैच में धोनी हालांकि चोट से परेशान थे फिर भी वह गेंद को आसानी से सीमा रेखा के पार भेज रहे थे.

Some old bromance at MOHALI between @YUVSTRONG12 & @msdhoni #VIVOIPL #KXIPvCSK pic.twitter.com/X149FXABAi