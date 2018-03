IPL 2018: एक खिलाड़ी पर टिकी KKR की उम्मीद!

इंडियन प्रीमियर लीग के 11वें सीजन की शुरुआत से पहले दो बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स को बड़ा झटका लगा. टीम के बड़े और स्टार खिलाड़ी मिचेल स्टार्क चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए. फ्रेंचाइजी ने इस ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पर 9.40 करोड़ रुपये की मोटी रकम खर्च की थी. लेकिन टीम इसे बड़ा नुकसान नहीं मानती है.

इसे उनके सोशल मीडिया से समझा जा सकता है. केकेआर के ट्विटर हैंडल पर अब तक(खबर लिखे जाने तक) इस बात की जानकारी नहीं दी गई है. वहीं दूसरी तरफ देखें तो पिछले दो दिनों से केकेआर ने सिर्फ एक खिलाड़ी को प्रमोट किया है और वो हैं वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल. एक साल के बैन के बाद रसेल वापसी कर रहे हैं. इन एक साल में वो किसी भी तरह के क्रिकेट से दूर थे और इसका असर पाकिस्तान क्रिकेट लीग में भी देखने को मिला था. रसैल काफी अनफिट दिख रहे थे.

The big-hitting Jamaican 🇯🇲 has returned to #Kolkata! A cracking pull shot here, a blistering drive there! The #KKR fans got their first glimpse of @Russell12A 💪🏾 at Jadavpur University Campus Ground this evening.

.#KKRHaiTaiyaar #RussellHaiTaiyaar #KorboLorboJeetbo pic.twitter.com/9oD37g3ef0 — KolkataKnightRiders (@KKRiders) March 29, 2018

क्रिकेट से दूरी के बाद भी केकेआर ने रसेल पर भरोसा रखा और 7 करोड़ रुपये में रिटेन किया. रसेल उन दो खिलाड़ियों में शामिल रहे जिसे केकेआर ने रिटेन किया था. विजेता टीम से कई बड़े खिलाड़ी अब बाहर हैं. तो दूसरी तरफ पिछले सीजन में धमाकेदार शुरुआत करने वाले क्रिस लिन चोटिल हैं. नए सीजन की टीम में कई बड़े बदलाव देखने को मिले जिसमें कप्तानी भी शामिल है.

इस सब के बीच टीम को रसेल से काफी उम्मीदें हैं. रसेल टीम के साथ जुड़ चुके हैं और प्रैक्टिस शुरू कर दी है. इस दौरान उन्हें गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते देखा गया. पिछले सीजन में टीम को रसेल की कमी खली थी. इस बार उन्हें उम्मीद है कि अपनी करिश्माई गेंदबाजी और तूफानी बल्लेबाजी के दम पर टीम का इतिहास बदल पाएंगे.

🎥 Some of the #KnightRiders got lucky last evening!

They caught @Russell12A in action during his first training session at Jadavpur University Campus Ground. 😍



Watch their reactions here. 😎#KKRHaiTaiyaar #IPL2018 pic.twitter.com/T3BhflHbEf — KolkataKnightRiders (@KKRiders) March 30, 2018

रसेल के करियर को देखें तो 2015 और 2016 उनके लिए खास रहा. 2015 में जहां उन्होंने 326 रन बनाए तो 14 विकेट भी झटके. हालाकि 2016 में उनके बल्ले से सिर्फ 188 रन निकले लेकिन विकेट उन्होंने 15 झटके थे. एक ऑलराउंडर के रूप में इस बार भी टीम को उनकी गेंदबाजी की ज्यादा जरूरत होगी क्योंकि स्टार्क बाहर हैं और तेज गेंदबाज के रूप में अब टीम के पास मिचेल जॉनसन और वियन कुमार के रूप में ही अनुभवी गेंदबाज हैं.

रसेल भी इसे बखुबी समझते हैं और इसके लिए उन्होंने अपनी फिटनेस सुधारने का मन बना लिया है. विश्व के महान रनर उसेन बोल्ट के फिजियोथेरेपिस्ट की निगरानी में वो ट्रेनिंग कर रहे हैं. रसेल को उम्मीद है कि वह भी जमैका के हमवतन रनर की तरह फिट हो जाएंगे.

रसेल जब केकेआर के साथ जुड़े तो उनके साथ फिजियो एवराल्ड एड्डी एडवर्ड्स भी थे.

जमैका के इस खिलाड़ी ने लिखा, ‘‘एड्डी काफी अच्छे हैं. वह उसेन बोल्ट के फिजियो थे. हम सब जानते हैं कि बोल्ट दुनिया में सबसे तेज रनर है, मैं दूसरे स्थान( हंसते हुए) पर, इसलिए उनकी फिटनेस के करीब पहुंचने के लिए आपके पास एडवर्ड्स जैसे लोग होने चाहिए. वह मेरे निजी फिजियो हैं.’’

एडवर्ड्स ने बोल्ट के अलावा क्रिकेटर क्रिस गेल और ब्रिटेन के रनर मो फराह के साथ भी काम किया है. अब देखना है कि रसेल नए सीजन में अपने खेल को किस स्तर पर ले जाते हैं.

Check this out, #KnightRiders! 😍@Russell12A is not only sweating it out at the gym. The bowling boots are on, and our #Knight is looking in great shape!



Do you want a sneak-peek at his batting session too? 😉#RussellHaiTaiyaar #KKRHaiTaiyaar #KorboLorboJeetbo pic.twitter.com/piPAL8ODRi — KolkataKnightRiders (@KKRiders) March 29, 2018