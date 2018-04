KKR vs DD: नरेन रहे फ्लॉप, उथप्पा ने भी छोड़ा लिन का साथ

दूसरे ओवर में 18 रन खाने के बाद नदीम ने शानदार वापसी करते हुए 19 गेंद पर तेज 35 रनों की पारी खेलने वाले उथप्पा को पवेलियन की राह दिखा दी. अपनी पारी में उन्होंने 2 चौके और तीन छक्के लगाए. दूसरे विकेट के लिए उथप्पा ने लिन के साथ 55 रनों की साझेदारी की. स्कोर 62 पर 2

पावरप्ले -

पावरप्ले के आखिरी ओवर में शहबाज नदीम रॉबिन उथप्पा के निशान पर आए और उन्होंने दो छक्का और एक चौके की मदद से कुल 18 रन बनाए. इससे पहले ट्रेंट बोल्ट के तीसरे ओवर से लिन और उथप्पा ने 13 रन बटोरे थे. पावरप्ले खत्म होने के बाद केकेआर 50 पर 1. उथप्पा 26 और लिन 23 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं.

टॉस रिपोर्ट -

सात साल में दो बार टीम को चैंपियन बनाने के बाद गौतम गंभीर आईपीएल के 11वें सीजन में पहली बार कोलकाता आए हैं लेकिन बदली हुई टीम के साथ. मुंबई इंडिंयस के खिलाफ हाई स्कोर मुकाबले में पहली जीत दर्ज करने के बाद दिल्ली डेयरडेविल्स के हौसले बुलंद हैं. उनका सामना इडेन गार्डन्स पर कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ है जिन्होंने शुरुआत तो जीत के साथ की लेकिन पिछले दोनों मुकाबले में टीम को हार मिली.

इडेन गार्डन पर सात साल बाद विरोध टीम के कप्तान के रूप में उतरे गंभीर ने कहा कि यहां आना काफी भावुक करने जैसा है. कोलकाता के फैन्स भारत के सबसे वफादार फैन्स हैं.

दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम - गौतम गंभीर, जेसन राय, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, ग्लेन मैक्सवेल, विजय शंकर, क्रिस मॉरिस, राहुल टावेटिया, शाहबाज नदीम, ट्रेंट बोल्ट, मोहम्मद शमी

#DD Captain @GautamGambhir calls it right at the toss and elects to bowl first against #KKR at the Eden Gardens#KKRvDD #VIVOIPL pic.twitter.com/bvTLlVWjHv