IPL 2018: दबाव के बीच कार्तिक ने कहा, प्लेऑफ खेलेगी मेरी टीम

इंडियन प्रीमियर लीग के 11वें सीजन के शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं. दो बार खिताब जीत चुकी कोलकाता नाइट राइडर्स इस बार बदले हुए कप्तान और नई टीम के साथ मैदान पर उतर रही है. गौतम गंभीर ने अपनी कप्तानी में 2012 और 2014 में टीम को चैंपियन बनाया था. ऐसे में टीम के नए कप्तान दिनेश कार्तिक पर बड़ा दबाव होगा. वो पहली बार आईपीएल में कप्तानी करने जा रहे हैं.

कार्तिक ने माना कि आईपीएल में सफलता पूर्वक टीम का नेतृत्व करने वाले पूर्व कप्तान गौतम गंभीर की जगह लेना कठिन काम होगा लेकिन उनमें ऐसी काबिलियत है कि केकेआर को प्लेऑफ( अंतिम चार) में पहुंचा सके और टीम से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ले सकें.

केकेआर ने टीम को दो बार आईपीएल खिताब दिलाने वाले कप्तान गंभीर को रिटेन नहीं किया और तमिलनाडु के विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक को 7.4 करोड़ रूपए में खरीदा.

टीम के जर्सी लॉन्च कार्यक्रम के इतर कार्तिक ने कहा, ‘‘गौतम गंभीर ने केकेआर के लिए जो हासिल किया है वह शानदार है. उन्होंने एक मापदंड स्थापित किया है.’’

गंभीर की कप्तानी में केकेआर की टीम 2012 और2014 में चैम्पियन बनीं तो वहीं 2011, 2016 और 2017 में वह प्लेऑफ में पहुंचने में कामयाब रही.

कर्तिक के पास आईपीएल में अनुभव की कोई कमी नहीं है. उन्होंने टूर्नामेंट में इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूर, मुंबई इंडियंस, किंग्स इलेवन पंजाब, दिल्ली डेयरडेविल्स और गुजरात लायंस का प्रतिनिधित्व किया है.

कार्तिक ने कहा, ‘‘टीम के कप्तान के तौर पर मैनेजमेंट मुझ से भी वैसी ही उम्मीदें करेगा. मैं उम्मीदों के बारे में जानता हूं. हाँ, मुझ पर भी दबाव होगा. एक कप्तान के तौर पर आप से उम्मीद होती है कि टीम को कम से कम प्लेऑफ तक ले जाएं. मुझे लगता हैकि मैं इस स्थिति में हूं कि इन उम्मीदों को पूरा कर सकूं और टीम से सर्वश्रेष्ठ ले सकूं.’’

1⃣9⃣ Leader of the Purple and Gold army, @DineshKarthik pic.twitter.com/97Gi7h9XvB