IPL 2018: अश्विन बने किंग्स इलेवन पंजाब के नए कप्तान

किंग्स इलेवन पंजाब ने इंडियन प्रीमियर लीग के 11वें सीजन के लिए अपने कप्तान का एलान कर दिया है. लंबे इंतजार और कई कयासों के बाद फ्रेंचाइजी ने अपने नए कप्तान का एलान किया. पहली बार इस टीम से खेलने वाले स्पिन रविचंद्रन अश्विन टीम के नए कप्तान होंगे.

फ्रेंचाइजी ने युवराज सिंह और डेविड मिलर जैसे बड़े और अनुभवी खिलाड़ियों को नजरअंदाज करते हुए अश्विन को अपना कप्तान बनाया. अश्विन इससे पहले 8 सीजन तक चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले. बैन के बाद वो राइजिंग पुणे सुपरजाइंट की ओर से खेले.

जनवरी में हुए ऑक्शन में किंग्स ने उन्हें 7.6 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा. बतौर कप्तान अश्विन छोटे फॉर्मेट में काफी सफल रहे हैं. जबकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने एक मैच में कप्तानी की जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा. लेकिन लिस्ट में उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है. उन्होंने बतौर कप्तान 15 मुकाबले खेले जिसमें 12 में उन्होंने टीम को जीत दिलाई.





किंग्स इलेवन ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी -

We have a new #KingOfTheNorth! Sheron, give a big welcome to the Protector of the Realm! Our new captain, @ashwinravi99! #LivePunjabiPlayPunjabi pic.twitter.com/pKyHeTvCls