IPL 2018: राजस्थान रॉयल्स के स्पिन गेंदबाजी कोच बने बहुतुले

इंडियन प्रीमियर लीग के 11वें सीजन के लिए हुए ऑक्शन में भारी भरकम बोली लगाकर स्टार खिलाड़ियों को टीम से जोड़ने के बाद राजस्थान रॉयल्स की नजर अब अपने कोचिंग स्टाफ को मजबूत करने की है. इस सिलसिले में फ्रेंचाइजी ने पहले अपने पूर्व कप्तान और स्पिन दिग्गज शेन वार्न को टीम का मेंटर बनाया और अब मुंबई के पूर्व स्पिनर सैराज बहुतुले को टीम का स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया.

राजस्थान रॉयल्स की कोचिंग टीम का नेतृत्व जुबिन बारुचा कर रहे हैं और सैराज इसमें शामिल हुए नए सदस्य हैं. भारत के पूर्व टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी सैराज इस टीम को अपनी स्पिन गेंदबाजी का अनुभव बाटेंगे.

मुंबई के निवासी सैराज ने भारत के लिए खेले गए 118 फर्स्ट क्लास मैचों में 630 विकेट लिए हैं. इसके अलावा, उन्होंने 31.83 की औसत से 6,176 रन भी बनाए. इसमें नौ शतक शामिल हैं.

इसके बाद, सैराज ने कई राज्यों की टीमों के कोच पद की जिम्मेदारी संभाली. वर्तमान में वह बंगाल की टीम के कोच हैं. पिछले तीन सीजन से उनके नेतृत्व में बंगाल रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल तक पहुंची है.

सैराज ने अपने एक बयान में कहा, "राजस्थान रॉयल्स की कोचिंग स्टॉफ में शामिल होना सम्मान की बात है. मैं इस टीम का हिस्सा बनकर उत्साहित हूं, जिसमें शेन वॉर्न जैसे दिग्गज मेंटॉर हैं. मुझे अब खिलाड़ियों के साथ काम करने का इंतजार हैं, ताकि मैं अपना अनुभव उनके सात साझा कर सकूं और उनका सीजन में मार्गदर्शन कर सकूं."





