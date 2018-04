बोल्ट के कैच से कोहली हुए हैरान कहा- हमेशा रहेगा याद

IPL 2018: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने कहा कि दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ आईपीएल के 11वें सीजन के 19वें मैच में ट्रेंट बोल्ट के हाथों कैच आउट होने का कोई मलाल नहीं है. एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में शनिवार रात खेले गए मैच में बेंगलोर ने दिल्ली को छह विकेट से मात देकर आईपीएल में अपनी दूसरी जीत हासिल की.

कप्तान कोहली ने मैच के बाद कहा, "जिस तरह से बोल्ट ने कैच पकड़ा था, मैं उसे देखकर चौंक गया. वह बेहद ही शानदार कैच था और यह खासकर आईपीएल में हुआ था. मुझे बोल्ट को ऐसा कैच पकड़ता देख अच्छा लगा. मैं कभी अगर जीवन मैं पीछे मुड़कर इस पल को याद करूंगा, तो मुझे इस आउट होने का मलाल कभी नहीं होगा."

