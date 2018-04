IPL 2018: प्रैक्टिस के साथ जमकर मस्ती कर रहे हैं विराट कोहली, वीडियो हो रहा है वायरल

IPL 2018: आईपीएल 2018 के शुरु होने में अब कुछ दिन का ही समय बाकी है. सभी टीमें आईपीएल की तैयारी में जुट गए और नेट्स में जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन इसके साथ ही क्रिकेटर्स मस्ती करने का भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं.

मस्ती करते हुए ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रॉयल चैलेंजर्स के कप्तान विराट कोहली, ब्रैंडन मैकल्लम और युजवेंद्र चहल नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को युजवेंद्र चहल ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट किया है.

चहल ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'आईपीएल के इन दिग्गजों के साथ वार्मिंग करते हुए.'

Warming up for the IPL with these legends 😆😜 @imVkohli @Bazmccullum #PlayBold #IAMRCB #newtwist #moreturn

E Sala Cup Namde pic.twitter.com/WVjuyBrSTT