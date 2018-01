EXCLUSIVE: साउथ अफ्रीकी दिग्गज ने कहा- भुवी को बाहर करना शर्मनाक

साउथ अफ्रीक के खिलाफ सेंचुरियन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के लिए जैसे ही कप्तान विराट कोहली ने प्लेइंग इलेवन का नाम लिया क्रिकेट फैंस के साथ दिग्गज खिलाड़ी भी हैरान रह गए. भारतीय टीम में तीन बड़े बदलाव किए गए जिसमें सबसे हैरानी भरा फैसला भुवनेश्वर कुमार को लेकर रहा. पहले टेस्ट में छह विकेट लेने वाले भुवी की जगह दूसरे टेस्ट में इशांत शर्मा को शामिल किया गया.



भुवी को टीम से बाहर रखने के फैसले पर साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाजों ने सवाल उठाए. वाह क्रिकेट से बात करते हुए साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज फैनी डीविलियर्स ने कहा, 'भुवी इस वक्त के सबसे बेहतरीन स्विंग गेंदबाजों में से एक हैं अगर उनका चयन टीम में नहीं होता है तो ये शर्मनाक बात है.'

भुवनेश्वर को भारत का बेहतरीन गेंदबाज बताते हए उन्होंने कहा, 'टीम का नाम देखने के बाद में हैरान हुआ, कुमार जैसा गेंदबाज भारत को काफी लंबे समय के बाद मिला है, विदेशी जमीन पर उसका प्रदर्शन भी शानदार रहा है लेकिन उसे ही बाहर कर दिया गया.'



उन्होंने कहा, 'एक अर्से के बाद भारत को ऐसा गेंदबाज मिला है जो अंदर और बाहर गेंद को स्विंग करा सकता है, इस गेंदबाज का भविष्य उज्जव्वल है.'



अपने समय के बेहतरीन तेज गेंदबाज रहे डीवीलियर्स ने सेंचुरियन टेस्ट के पहले सेशन का खेल देखने के बाद कहा कि इस पिच पर बड़े स्कोर बनेंगे लेकिन अगर भुवी टीम में होते तो भारत मेजबान को जल्द आउट कर सकता था.



भुवी को टीम से बाहर रखने पर पूर्व दिग्गज एलन डोनाल्ड ने भी सवाल उठाए. उन्होंने भुवी को लेकर ट्वीट किए जिसमें लिखा कि ये गेंदबाज बेहद खास है. उन्हें बाहर रखना ऐसा है जैसे फिलेंडर को बाहर रखना

Don’t understand how you can leave a bowler out that don’t have more bounce than a taller bowler @ImIshant. @BhuviOfficial has so much skill and accuracy that he brings. It’s like leaving out @VDP_24!