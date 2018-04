KKR vs KXIP: मैच हारने के बाद कप्तान कार्तिक को आया गुस्सा,बीसीसीआई से कर दी खास मांग

कोलकाता नाइट राइडर्स को शनिवार को खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग के 11वें सीजन के 18वें मुकाबले में किंग्स इलेवन पंजाब के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा. मुकाबले में बारिश ने केकेआर का खेल बिगाड़ा और डकवर्थ लुइस नियम के तहत उसे 9 विकेट से हार मिली. मैच खत्म होने के बाद केकेआर के कप्तान दिनेश कार्तिक ने इस नियम पर सवाल खड़े किए.

कार्तिक ने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, बीसीसीआई को जयदेवन मेथड (वीजेडी) का इस्तेमाल करना चाहिए. मेरा हमेशा मानना है कि वीजेडी मेथड इंडियन मेथड है. आईपीएल भारत का घरेलू टूर्नामेंट है, इसलिए इसका इस्तेमाल यहां होना चाहिए. हम केवल आईपीएल में ही डकवर्थ लुइस प्रणाली इस्तेमाल करते हैं लेकिन हम वीजेडी बारे में क्यों नहीं सोचते और इसे क्यों नहीं लागू करते हैं."

कोलकाता ने शनिवार को यहां ईडन गार्डन्स मैदान में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें सीजन के एक मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 191 रन का मजबूत स्कोर बनाया जिसका पीछा करते हुए पंजाब ने 8.2 ओवर में बिना किसी नुकसान के 96 रन बना लिए थे तभी मैच में बारिश आ गई.

बारिश खत्म होने के बाद खेल जब दोबारा शुरू हुआ तो मैच 13 ओवरों का कर दिया गया और पंजाब को डकवर्थ लुइस नियम के तहत 125 रन का लक्ष्य दिया गया. पंजाब को 28 गेंदों और 29 रन बनाने थे जिसे उसने 11 गेंद पहले एक विकेट पर 126 रन बनाकर हासिल कर लिया.

कप्तान ने कहा, "यह काफी रोचक था क्योंकि जिस समय बारिश के कारण खेल रुका, उन्हें जीत के लिए हर ओवर में आठ रन की दरकार थी. लेकिन डकवर्थ लुइस लागू होने के कारण उन्हें छह रन प्रतिओवर का लक्ष्य मिला."

कोलकाता को अपना अगला मुकाबला दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ 27 अप्रैल को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में खेलना है.

