KKR से SRH पहुंचे यूसुफ तो SRH से KIXP पहुंचे युवी, टीम बदलने पर प्लेयर्स ने कही हैं ये बातें...

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग के सीज़न 11 में शामिल होने के लिए आज दुनियाभर के 578 खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. आठ टीमों के इस टूर्नामेंट में इस बार चेन्नई सुपरकिंग्स और राजस्थान रॉयल्स की वापसी हो रही है. कई खिलाड़ियों को नीलामी में अच्छी रकम मिली है तो कई ऐसे बड़े खिलाड़ी भी रहे हैं, जिन्हें उम्मीद के मुताबिक रकम नहीं मिल पाई.

चेन्नई सुपरकिंग्स के आर अश्विन आईपीएल 11 में अब किंग्स एलेवेन पंजाब के साथ खेलते हुए नजर आएंगे. अश्विन का बेस प्राइज़ 2 करोड़ रुपए था, लेकिन पंजाब की टीम ने उन्हें 7 करोड़ 60 लाख रुपये की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया है.

चेन्नई सुपरकिंग्स से बिछड़ने और नई टीम पंजाब के साथ जुड़ने पर अश्विन ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की है. अश्विन का कहना है कि वो खुश हैं कि अब उनका नया घर किंग्स एलेवेन पंजाब है. साथ ही उन्होंने चेन्नई की टीम का भी शुक्रिया अदा किया है.

केकेआर को दो बार आईपीएल का खिताब दिलाने वाले कप्तान गौतम गंभीर को इस बार दिल्ली ने खरीद लिया है. उनका बेस प्राइज 2 करोड़ था और उन्हें 2 करोड़ 80 लाख में दिल्ली डेयरडेविल्स ने एक बार फिर अपना बना लिया है.

दिल्ली की टीम में वापस आने पर गंभीर ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने ट्वीट कर कहा, “मैं वापस आ गया हूं.” आपको बता दें कि गंभीर आईपीएल के पहले तीन सीजन में दिल्ली की टीम का ही हिस्सा रहे हैं.

Thanks @kkr for all d support. Will miss Kolkata and Eden. Now, time to try and turn it around for @DelhiDaredevils @IPL. Happy to be back... pic.twitter.com/Wx53ilU9ka — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) January 27, 2018

युवराज सिंह को भी इस बार उनकी बेस प्राइज पर ही खरीदा गया है. किंग्स एलेवेन पंजाब ने उन्हें 2 करोड़ देकर अपना बना लिया. बता दें कि इससे पहले वो पंजाब की टीम का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन पिछले सीज़न में वो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के सदस्य थे.

युवराज को अपनी टीम में शामिल करके किंग्स एलेवेन पंजाब की मालकिन प्रीती जिंटा बेहद खुश हैं. अपनी खुशी उन्होंने ट्वीट के जरिए जाहिर की है. युवराज ने भी उनके ट्वीट को रीट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

केकेआर के विस्फोटक बल्लेबाज यूसुफ पठान इस बार शाहरुख की टीम का हिस्सा नहीं हैं. 75 लाख की बेस प्राइज वाले यूसुफ को सनराइजर्स हैदराबाद ने 1 करोड़ 90 लाख रुपए में खरीदा लिया है.

आईपीएल 11 में नई टीम का हिस्सा बनने पर यूसुफ ने ट्वीट किया, “केकेआर के साथ सात साल का सफर शानदार रहा, उनका सभी चीज़ों के लिए शुक्रिया. ऑरेंज आर्मी का हिस्सा बनने को लेकर उत्साहित हूं.”

It was a lovely journey with @KKRiders for the last 7 years, would like to thank them for everything. Excited to be a part of the #OrangeArmy now @SunRisers #IPL2018Auction https://t.co/Y0APIkh82X — Yusuf Pathan (@iamyusufpathan) January 27, 2018