मखाया एंटिनी ने छोड़ा जिम्बाब्बे क्रिकेट का साथ

नई दिल्ली: जिम्बाब्बे क्रिकेट टीम के मुख्य कोच माखाया एंटिनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. एंटिनी साल 2016 में दो साल के लिए जिम्बाब्बे क्रिकेट के साथ करार किया था.

जिम्बाब्बे क्रिकेट बोर्ड ने अपने एक बयान में कहा कि, 'बड़े दुख के साथ जिम्बाब्बे क्रिकेट बताना चाहता है कि टीम के मुख्य गेंदबाजी कोच माखाया एंटिनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. बोर्ड ने उनके इस फैसले का सम्मान करते हुए उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया. जिम्बाब्बे क्रिकेट एंटनी को उनके आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है.'

@ZimCricketv regrets to announce that Makhaya Ntini, the National Team Bowling Coach, has tendered his resignation, with immediate effect. And while reluctantly accepting his resignation, ZC fully appreciates and respects his decision, and wishes him all the best for the future. pic.twitter.com/2VEnLYh7Ex