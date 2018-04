CSKvsKKR: जडेजा और फाफ डु प्लेसिस पर फेंका गया जूता, पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार

चेन्नई: चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल के मैच के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने भारतीय टीम के खिलाड़ी रविन्द्र जडेजा पर जूता फेंका. इस शर्मनाक हरकत के बाद पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है.

यह घटना मैच में पहले बल्लेबाजी कर रहे केकेआर की पारी के आठवें ओवर में घटी. कुछ लोगों ने लॉन्ग ऑन पर फिल्डिंग कर रहे जडेजा पर जूता फेंका , हालांकि जूता उन्हें नहीं लगा. इसी समय साउथ अफ्रीका के कप्तान फाफ डु प्लेसिस और तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी भी वहां चहल कदमी कर रहे थे.

#FafDuPlessis runs to pick the shoe hurled inside the field during the match.More than 14 ppl have been detained so far. #CSKvsKKR #IPL2018 #CauveryMangementBoard pic.twitter.com/6GVqCA21C1