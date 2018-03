शमी एक फ्लर्टी इंसान, तलाक नहीं दूंगी, सबूतों के साथ कोर्ट में ले जाऊंगी: हसीन जहां

नई दिल्ली: इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने मंगलवार को अपने पति पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. शमी की पत्नी हसीन जहां का आरोप है कि शमी के कई गैर-महिलाओं के साथ रिश्ते हैं. अपनी पत्नी के आरोप को बाद शमी ने सफाई पेश की और कहा कि यह उन्हें बदनाम करने की साजिश है.

पत्नी ने लगाया अत्याचार का आरोप

इस बीच अब शमी की पत्नी हसीन जहां का नया बयान आया है. हसीन जहां ने बताया कि उनके पति मोहम्मद शमी उनसे जो कुछ भी चाहते थे उन्होंने वह सब कुछ किया. उनकी पत्नी ने आरोप लागाय है कि मोहम्मद शमी ने उन पर अत्याचार किए और उनके साथ अपनी पत्नी की तरह का बर्ताव नहीं किया. हसीन जहां का कहना है कि शमी एक फ्लर्टी इंसान है.

I've done everything he wanted me to do. He has tortured me & hasn't treated me like his wife. He's a big flirt. I'm not going to divorce him till my last breath. I've all the evidences & will soon drag him to the court: Hasina Jahan, wife of cricketer Mohammad Shami in Kolkata pic.twitter.com/2fwydaKRfC