आतंकियों की मौत से बौखलाए अफरीदी ने किया भारत विरोधी ट्वीट,भारतीयों ने दिया करारा जवाब

रविवार को जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया था. भारतीय जवानों के इस शौर्य गाथा से पाकिस्तान के अंदर बेचैनी बढ़ गई है. पाकिस्तान की सरकार और वहां की जनता भारत के इस आतंकविरोधी घटना से कितनी परेशान है इसका उदाहरण पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के ट्वीट से समझा जा सकता है.

अफरीदी ने कश्मीर में पाक प्रायोजित आतंकवाद का बचाव करते हुए लिखा कि भारत कश्मीर में बेगुनाहों की हत्या करवा रहा है. अफरीदी ने भारत की सरकार को दमनकारी सत्ता कहा है और लिखा कि कश्मीर में आत्म निर्णय और आजादी की आवाज को दबाया जा रहा है. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ ही दूसरे अंतरराष्ट्रीय संगठनों से भी मदद की गुहार लगाई.

अफरीदी ने ट्वीट किया 'भारत अधिकृत कश्मीर (जम्मू कश्मीर) की स्थिति बेचैन करनेवाली और चिंताजनक है. यहां आत्मनिर्णय और आजादी की आवाज को दबाने के लिए दमनकारी शासन द्वारा निर्दोषों को मार दिया जाता है. हैरान हूं कि संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन कहां हैं? और वे इस खूनी संघर्ष को रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे'

Appalling and worrisome situation ongoing in the Indian Occupied Kashmir.Innocents being shot down by oppressive regime to clamp voice of self determination & independence. Wonder where is the @UN & other int bodies & why aren't they making efforts to stop this bloodshed? — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) April 3, 2018

आपको बता दें कि अफरीदी पहले भी कश्मीर को लेकर भारत विरोधी बयान देते रहे हैं. एक बार उन्होंने लिखा था कश्मीर सालों से क्रूरता का शिकार हो रहा है, अब इस मुद्दे को सुलझा लिया जाना चाहिए. एक दूसरे ट्वीट में अफरीदी ने लिखा था कि कश्मीर धरती का स्वर्ग है और हम वहां के लोगों की पुकार को अनदेखा नहीं कर सकते हैं.

अफरीदी के नए ट्वीट पर भारतीयों ने उन्हें आड़े हाथों लिया है.

Just a Correction : it's a "Pakistan Occupying Kashmir" .. KASHMIR WAS, IS AND WILL BE A INTEGRAL PART OF INDIA 🇮🇳. — Virat Kohli⏺️ (@imVkohi) April 3, 2018

Being a respected man and cricketer you should not be too much indulged in political situation of other countries and focus on wellbeing of Pakistan!!! — sunit shrivastava (@sunit_utd) April 3, 2018

Mr Afridi turn back to your own dunce In #Balochistan your own Govt is killing your own people in hundreds every day. set your own home in order first b4 you peep this side of the fence. Moreover, Baloch's are Muslims too — KrishnaBaalu (@IndusSpirit) April 3, 2018

Why Mr Afridi Want another 1971 ?? — Nadar Balak (@hareshoffice) April 3, 2018