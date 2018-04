IPL 2018: बारिश ने डाली मैच में खलल, राजस्थान रॉयल्स ने बनाए 153 रन

IPL 2018: राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच खेला जा रहा मैच बारिश के कारण रुक गया है. बारिश की वजह से मैच को 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर रोक दिया गया. हालांकि इस बीच बारिश रुकी और मैदान पर से कवर्स हटाए गए, लेकिन कुछ देर बाद एक बार फिर बारिश ने दस्तक दी और कवर्स दोबारा मैदान पर आ गए.

Play has been interrupted due to rain in Jaipur.@rajasthanroyals 153/5 in 17.5 overs. Stay tuned for further updates.#RRvDD #VIVOIPL pic.twitter.com/MFIy0AKR7h