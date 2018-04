पूरे दिन फैन्स को 'मूर्ख' बनाते रहे सहवाग!

क्रिकेट फैन्स के लिए 1 अप्रैल की शुरुआत इस बड़े एलान के साथ हुई कि भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेन्द्र सहवाग मैदान पर वापसी करने जा रहे हैं. आईपीएल की टीम किंग्स इलेवन पंजाब ने एक खबर के साथ ट्वीट किया कि दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ 8 अप्रैल को होने वाले पहले मुकाबले में टीम के मेंटर सहवाग सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभाएंगे.

खबर में इस बात की जानकारी दी गई थी कि टीम के सलामी बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के एरॉन फिंच अपनी शादी के कारण पहले मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे. फिंच 7 अप्रैल को शादी रचा रहे हैं ऐसे में फिंच का टीम के साथ जुड़ना मुश्किल है. किंग्स इलेवन का सीजन-11 में पहला मुकाबला दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ 8 अप्रैल को खेला जाएगा.

1 अप्रैल का दिन होने के कारण कई लोगों ने मान लिया कि अप्रैल फूल मनाया जा रहा है. लेकिन युवराज के ट्वीट ने लोगों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया. युवी ने ट्वीट किया-हम एक बार फिर से वीरेंदर सहवाग को मैदान में खेलते हुए देखना चाहते हैं, वह नेट पर कड़ा जमकर अभ्यास कर रहे हैं.

Yes @virendersehwag has been working very hard in the nets looking forward to see him play again 👊🏽