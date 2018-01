भारतीय क्रिकेटर को मिल रही है धमकी, सोशल मीडिया पर निकाली अपनी भड़ास

नई दिल्ली: भारतीय टीम के लिए खेल चुके लेग स्पिनर राहुल शर्मा इन दिनों काफी परेशान हैं. राहुल की परेशानी का कारण एक वीडियो है जिसको लेरक उन्हें डर है कि कहीं उनका करियर और लाइफ खत्म न जाए.

धमकियों से डरकर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने दर्द को बयां किया. राहुल ने लिखा, 'पैसों के लिए कुछ भी करते हैं, किसी की जिंदगी की अहमियत होती है. कोई अंजान शख्स मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि मेरा क्रिकेट करियर और जिंदगी खराब करने के लिए वीडियो अपलोड कर देगा धोखे से. कृपया भगवान मुझे इन जैसे लोगों से बचाए.'

I don't knw what happen with people money ke liye kuch be krte Hai kisi ki life important hoti hai someone blackmailing me ki video upload kr dega dokhe se ki meri cricketing career or life spoil krne ke liye 😡😡plz god save me for this bullshit people 🙏