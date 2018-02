मैदान पर उतरते ही इतिहास रच देंगे 19 साल के राशिद

छोटी सी उम्र में दुनिया भर के बल्लेबाजों को परेशान करने वाले अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नया इतिहास रचने जा रहे हैं. 19 साल के राशिद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास के सबसे युवा कप्तान बनने जा रहे हैं. इससे पहले जिम्बॉब्वे के तटेंडा टायबू(20 साल) टेस्ट क्रिकेट और बांग्लादेश के राजिस सालेह(20 साल) वनडे क्रिकेट के सबसे युवा कप्तान बने थे.

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की. आईसीसी की वनडे गेंदबाजों की विश्व रैंकिंग और टी-20 रैंकिंग में राशिद पहले स्थान पर हैं. राशिद वर्तमान कप्तान राशिद असगर स्टानिकजाई के बीमार होने के कारण उनके स्थान पर अफगानिस्तान टीम की कमान संभालेंगे. स्टानिकजाई को एपेंडिक्स की परेशानी है.

BREAKING: Afghanistan captain Asghar Stanikzai has been ruled out of the start of their @cricketworldcup qualifier campaign, requiring surgery for appendicitis #CWCQ https://t.co/SnRe9y5Fu8 pic.twitter.com/FQBIoChNxI