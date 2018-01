मोटापे की वजह से विराट कोहली ने किया था टीम से बाहर अब बदला अपना लुक

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग के 11वें सीजन की शुरुआत रिटेन पॉलिसी के साथ हो गई है. टीम मालिकों ने रिटेनशन पॉलिसी में अपने पत्ते खोल दिए और अपनी टीम में उन खिलाड़ियों रिटेन किया जिन्होंने उनके लिए शानदार प्रर्दशन किया है.

रिटेनशन पॉलिसी में सबकी नजरें चेन्नई सुपरकिंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पर थी. सीएसके ने अपनी टीम में लगभग पहले से तय महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा को रिटेन किया लेकिन सबसे हैरानी भरा रिटेनशन आरसीबी का रहा. आरसीबी ने कप्तान विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के साथ सरफराज खान को रिटेन किया.

आरीसीबी के पास सरफराज के अलावा भी कई ऐसे खिलाड़ी मौजूद थे जिस पर वे दांव खेल सकते थे लेकिन मैनेजमेंट ने सरफराज पर अपना भरोसा जताया.

आपको दें कि सरफराज खान वही खिलाड़ी हैं जिसे विराट कोहली ने यह कहकर टीम से बाहर कर दिया था कि पहले आप अपना वजन कम करें फिर आपको टीम में मौका दिया जाएगा. एक साल बाद सरफराज ने विराट की बात मानते हुए अपनी फिटनेस में गजब का बदलाव किया है.

आरसीबी में रिटेन किए जाने के बाद सरफराज से एक वीडियो जारी कर टीम मैनेजमेंट को धन्यावाद दिया और कहा, 'आप सबका शुक्रिया, विराट भाई ने मुझ पर भरोसा जताया है. मुझे मौका मिलेगा तो मैं टीम के लिए अच्छा प्रर्दशन करुंगा.'

We can't wait to witness those lap sweeps and dabs again this year. Here's #Sarfaraz Khan on being Bold once more! #PlayBold #IPLRetention pic.twitter.com/Dy2yMOUkx7