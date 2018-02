नंबर वन बनने के साथ फेडरर ने रचा नया इतिहास

नई दिल्ली: महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने टेनिस जगत में नया इतिहास रचते हुए एक बार फिर नंबर वन खिलाड़ी बन गए हैं. रोटरडम ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही उन्होंने राफेल नडाल को पीछे छोड़ते हुए नंबर वन की कुर्सी हासिल कर ली.

स्विस खिलाड़ी फेडरर ने क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड के टोमी हास को 4-6, 6-1, 6-1 से हराकर एटीपी रैंकिंग में नंबर वन का स्थान हासिल किया.

फेडरर अभी 36 साल 195 दिन के हैं और इस तरह से वह सबसे अधिक उम्र में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी बने हैं. उन्होंने आंद्रे अगासी का रिकॉर्ड तोड़ा जो 2003 में 33 साल 131 दिन की उम्र में नंबर एक बने थे.

फेडरर ने कहा, ‘‘फिर से नंबर एक बनना मेरे लिए काफी मायने रखता है. यह बहुत खास है और इसलिए मैं खुश हूं. मैंने वास्तव में नहीं सोचा था कि मैं फिर से नंबर वन पर वापसी कर सकता हूं. यह मेरे करियर का महत्वपूर्ण पल है.’’

फेडरर इससे पहले 2012 में नंबर एक की कुर्सी पर काबिज थे और इस तरह से वह पांच साल 106 दिन के बाद फिर से टॉप पर पहुंचे हैं जो कि रिकॉर्ड है. अगासी 1996 के बाद 1999 में तीन साल 142 दिन के बाद नंबर एक बने थे जो इससे पहले नंबर एक के बीच सबसे लंबे अंतराल का रिकॉर्ड था.

पिछले महीने ऑस्ट्रेलियाई ओपन के रूप में अपना 20वां ग्रैंडस्लैम जीतने वाले फेडरर पहली बार फरवरी 2004 में नंबर एक बने थे और इस तरह से उन्होंने पहली बार नंबर एक बनने और वर्तमान की अपनी उपलब्धि के बीच लंबे अंतराल का भी नया रिकॉर्ड बनाया. इससे पहले यह रिकार्ड नडाल के नाम पर था.

अगासी ने फेडरर को फिर से दुनिया का नंबर एक खिलाड़ी बनने पर बधाई दी.

अगासी ने अपनी ट्विटर हैंडल पर लिखा, ‘‘36 साल 195 दिन. रोजर फेडरर हमारे खेल का स्तर बढ़ाता रहा है. एक और उल्लेखनीय उपलब्धि पर बधाई. ’’

36 years 195 days...@RogerFederer continues to raise the bar in our sport. Congratulations on yet another remarkable achievement!!