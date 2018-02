SAvsIND: चौथे वनडे में आउट होते ही सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए रोहित शर्मा

नई दिल्ली: साउथ अफ्रीका दौरे पर टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा का खराब फॉर्म जारी है. वांडरर्स में खेले जाने वाले चौथे वनडे मैच में रोहित शर्मा एक बार फिर नाकाम रहे और महज 5 रन बनाकर आउट हो गए.

इससे पहले तीसरे मुकाबले में भी रोहित बिना खाता खोले ही आउट हो गए थे. साउथ अफ्रीका के खिलाफ अबतक खेले गए चार वनडे मैचों में रोहित सिर्फ 40 रन ही बना पाए हैं जबकि दो टेस्ट मैचों में रोहित के बल्ले से 78 रन निकले थे.

साउथ अफ्रीका दौरे पर रोहित शर्मा को कगिसो रबादा को खेलने में सबसे अधिक परेशानी हुई है. रबादा अबतक खेले गए वनडे और टेस्ट मैचों को मिलाकर रोहित को कुल 6 बार आउट कर चुके हैं.

रोहित के इस खराब बल्लेबाजी के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है.

रोहित शर्मा के जल्दी आउट होने के बाद एक यूजर ने लिखा, 'रोहित शर्मा की पारी से लंबा तो साउथ अफ्रीका का राष्ट्र गान चलता है.'

South Africa's national anthem lasts longer than Rohit Sharma's innings. — बड़का बुकरैत (@Badka_Bokrait) February 10, 2018

एक यूजर लिखा, 'पिछले चार वनडे में रोहित ने अपनी जर्सी के नंबर से भी कम स्कोर किया है.'

In last 4 ODI..Rohit Sharma scored less than his Jersey No#INDvsSA — 18🏏 (@Crichipster) February 10, 2018

रोहित को ट्रोल करते हुए एक यूजर ने कहा, 'रोहित शर्मा यूपी बोर्ड के स्टुडेंट की तरह हैं. दोनों में बहुत टैलेंट होता हैं लेकिन दोनों विदेशी धरती और विदेशी भाषा में फेल हो जाते हैं.'

Rohit Sharma is like some UP Board student too much talanted but both fails in foreign pitch and foreign language (English)#INDvSA #INDvsSA — Guru (@PrivOfAvanish55) February 10, 2018

सर रविंद्र जडेजा ने लिखा, 'रोहित शर्मा सिर्फ 195 रनों से वनडे में दोहरे शतक से चूक गए.'

एक यूजर ने लिखा, 'रोहित शर्मा का जन्म ही अपना विकेट गिफ्ट में देने के लिए हुआ है.'

Rohit Sharma is born to gift his wicket 😑#INDvSA — Ishan Mohan (@IshanMohan) February 10, 2018