बॉल टेम्परिंग में फंसे स्टीव स्मिथ के समर्थन में आए सचिन

मुंबई: पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर ने बॉल टेम्परिंग विवाद में बड़ा बयान दिया है. सचिन ने कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर और कैमरन बेनक्राफ्ट को समय दिया जाना चाहिए. सचिन ने ये बयान इसलिए भी दिया होगा क्योंकि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले तेंदुलकर को टेंपरिंग के विवाद का दर्द खूब पता है. उन्होंने भी अपने करियर में इसे लेकर आरोप झेले हैं और इसपर हुए ज़ोरदार विवाद का सामना किया है.

सचिन ने ट्वीट कर कहा कि जिन्होंने ये किया है वो अपने किए पर पछता रहे हैं और अब उन्हें अपने किए गए इस काम के साथ जीना होगा. उनके परिवार के बारे में सोचें, क्योंकि खिलाड़ियों के साथ उनके परिवार को भी यह झेलना होगा. अब समय आ गया है कि हम सभी पीछे हटें और उन्हें थोड़ा समय दें.

They are regretting and hurting and will have to live with the consequences of their act. Spare a thought for their families as they have much to endure along with the players. Time for all of us to take a step back and give them some space.