सचिन ने कहा- स्मिथ और वार्नर को बैन करने का फैसला क्रिकेट के लिए सही कदम

सचिन तेंदुलकर का मानना है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन में तीसरे टेस्ट में गेंद से छेड़छाड़ का दोषी पाए जाने पर ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ और उप कप्तान डेविड वार्नर पर एक साल का बैन लगाकर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सही फैसला किया है.



स्मिथ और वार्नर के आईपीएल में खेलने पर भी बैन लगाया गया है जबकि युवा सलामी बल्लेबाज कैमरन बेनक्राफ्ट को नौ महीने के लिए बैन किया गया है.



इससे पहले आईसीसी ने स्मिथ को एक मैच के लिए बैन किया था और उन पर पूरी मैच फीस का जुर्माना लगाया था.

Cricket has been known as a gentleman's game. It's a game that I believe should be played in the purest form. Whatever has happened is unfortunate but the right decision has been taken to uphold the integrity of the game. Winning is important but the way you win is more important