राज्यसभा में नहीं मिला मौका तो यूट्यूब पर सचिन ने जारी किया अपना भाषण

नई दिल्ली: महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर गुरुवार राज्य सभा में अपना पहला भाषण नहीं दे सके. राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं के हंगामें के कारण सदन को स्थगित करना पड़ा. इसके बाद सचिन ने सोशल मीडिया पर अपने भाषण को शेयर किया. सचिन ने अपने भाषण में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के वित्तीय सुरक्षा के मुद्दे को उठाया.

तेंदुलकर ने कहा, ‘‘ जब कोई खिलाड़ी सिर्फ खेल को अपने करियर के तौर पर चुनता है तो उसके सामने हमेशा वित्तीय सुरक्षा की चुनौती होती है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘ मुझे पता है कि सरकार विभिन्न संस्थानों की मदद से खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराती है और उनका समर्थन करती है जिसकी हम सब तारीफ करते है.’’

भारत रत्न से सम्मानीत से इस खिलाड़ी ने कहा, ‘‘ लेकिन बहुत सारे राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के संन्यास ले चुके खिलाड़ियों के पास कोई स्थायी रोजगार नहीं है. उनकी वित्तीय स्थिति को स्थिर करने के साथ हमें उनके दिमाग का उपयोग भी करना होगा. उनके कौशल और खेल के प्रति जुनून का इस्तेमाल भविष्य के खिलाड़ियों को कोचिंग देने के लिये किया जा सकता है.’’

तेंदुलकर ने पहले ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे पत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना (सीजीएचएस) में शामिल करने की मांग की थी.

उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ी झारखंड के नाउरी मुंडू का उद्हारण देते हुए कहा कि वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिये शिक्षण कार्य करने के साथ खेत का भी काम करते है. ऐसी ही कहानी 2011 एथेंस विशेष ओलंपिक में पदक जीतने वाली सीता साहू की है जो गोलगप्पे बेचती हैं.

उन्होंने कहा, ‘‘हमें कोई ऐसी संस्था बनाने की जरूरत है जिसके तहत इन खिलाड़ियों से स्कूलों में प्रशिक्षण दिलवाने और कम उम्र में सही प्रतिभा की तलाश करवाने की जरूरत है. ये खिलाड़ी समाज को काफी कुछ दे सकते हैं.’’ तेंदुलकर ने राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिये स्वास्थ्य बीमा की जरूरत पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा, ‘‘

यह जरूरी है कि हमारे राष्ट्रीय स्तर के सभी खिलाड़ियों के पास स्वास्थ्य बीमा हो. जिस तरह की परेशानियों का सामना हॉकी के महान खिलाड़ी मोहम्मद शाहिद को उनके आखिरी दिनों में करना पड़ा था वैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति किसी दूसरे खिलाड़ी को न झेलना पड़ी.’’

तेंदुलकर ने अपने भाषण में देश के पहले ओलंपिक तैराक दिवंगत शमशेर खान का भी जिक्र किया. खान 1956 में हुये मेलबर्न ओलंपिक के 200 मीटर बटरफ्लाइ स्पर्धा के फाइनल में पहुंचे थे. उन्होंने कहा, ‘‘ शमशेर खान का जीवन एक और उद्हारण है कि हम कैसे अपने राष्ट्रीय नायकों को भूलते जा रहे है. हमारे राष्ट्रीय नायकों को सम्मानित जीवन जीने के लायक होने चाहिये. इस दिशा में एक कदम उन्हें सीजीएसएस के फायदे देना होगा.’’

उन्होंने कहा, ‘‘ मैंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से इस मुद्दे में मेरे आग्रह को मानने की अपील की है जो एआईसीएस की सिफारिशों के मुताबिक है.’’ उन्होंने दिवंगत खिलाड़ियों के जीवनी को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की मांग की.

क्रिकेट में बल्लेबाजी के ज्यादातर रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले तेंदुलकर ने सवाल उठाया, ‘‘ ऐसे खिलाड़ी जो देश के लिये स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतते है, क्या हम उनकी हौसलाफजाई करते हैं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘ ये चैम्पियन हैं, हमारे नायकों के पास हर तरह की सुविधायें मौजूद नहीं थी लेकिन फिर भी उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया. मुझे लगता है यह बेहद ही जरूरी है कि हमारे युवा खेल इतिहास के बारे में जानें.’’

उन्होंने कहा, ‘‘ ईमानदारी से कहूं तो इन खिलाड़ियों का जीवन हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिये. 2009 में संसद ने बच्चों के लिये शिक्षा के अधिकार का कानून बनाया था. यह मेरा विनम्र सुझाव है कि उस कानून में बदलाव कर खेल का अधिकार भी शामिल किया जाये.’’ मुंबई के 44 साल के इस खिलाड़ी ने ओलंपिक की तैयारियों के लिये समर्पित टीमें तैयार करने की मांगी की जो खिलाड़ियों का मार्ग दर्शन कर सके.

उन्होंने कहा, ‘‘ ओलंपिक से पहले या किसी बड़े खेल आयोजन से पहले हमारी उम्मीदें काफी ज्यादा होती है. मैं इस बात का महसूस कर रहा हूं की चीजों में बदलाव आ रहा है जो अच्छा है. हमें तैयारियों के लिये दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना होगा.’’

उन्होंने कहा, ‘‘ कम उम्र में प्रतिभा की पहचान करने के साथ हमारे पास ऐसी टीमें होनी चाहिये जो खिलाड़ियों को तैयारी में मदद करे. मैं मानता हूं की हमारे खिलाड़ियों के पास पूर्णकालिक सहयोगी सदस्य हो और उनका लक्ष्य पदक जीतना होना चाहिये.’’

तेंदुलकर ने इसके अलावा एक स्वस्थ और एक सुदृढ़ भारत की उनकी दृष्टि के बारे में भी बात की, उन्होंने कहा कि भारत मधुमेह की राजधानी की तरह होता जा रहा जहां इससे प्रभावित लोगों की संख्या साढे सात करोड़ से अधिक है.

सचिन के इस भाषण के बाद सोशल मीडिया पर उनकी खूब सराहना की जा रही है. अजिंक्य रहाणे और वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ियों ने भी ट्विटर पर सचिन की तारीफ करते हुए उनके यूट्यूब वीडियो को शेयर कर रहे हैं.

Wonderful words. As Swami Vivekananda said, “In kicking a ball or playing a game, you are much closer to the Divine than you will ever be in prayer.” Because you can pray without involvement, but you cannot play sports without involvement. May everyone play a sport and be healthy https://t.co/xftJ9UQb3K